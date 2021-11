Tribunalul de arbitraj al Bancii Mondiale de la Washinghton a acceptat ca proba inscrierea Roției Montane in patrimoniul UNESCO și anunța ca a inceput deja deliberarile in procesul in care Gabriel Resources cere statului roman despagubiri de 4,5 miliarde de dolari americani. Compania canadiana care dorea sa exploateze zacamantul de aur de la Roșia Montana – care […] The post Au inceput deliberarile in procesul de 4,5 miliarde de dolari dintre Gabriel Resources și Romania. Inscrierea Roșiei Montane in UNESCO - acceptata ca proba first appeared on Ziarul National .