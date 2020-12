Au început cumpărăturile pentru Sărbători Cu mai putin de doua saptamani pana la sarbatoarea Craciunului, magazinele incep sa fie tot mai pline de clienti. Comerciantii dau asigurari ca au stocuri suficiente si le cer oamenilor sa evite aglomerația. A inceput și perioada promoțiilor. Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

