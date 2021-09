Stiri pe aceeasi tema

- Primele sectii de votare s-au deschis vineri in Extremul Orient rus in cadrul alegerilor legislative care au loc timp de trei zile, un scrutin din care au fost exclusi multi opozanti ai Kremlinului, informeaza AFP. "Sa-i dam drumul!", a declarat presedinta Comisiei Electorale Centrale, Ella Pamfilova,…

- Furnizorii de servicii de telecomunicați din Rusia au inceput sa blocheze Google Docs, instrumentul Google folosit in aceste zile de susținatorii opozantului Alexei Navalnii pentru a promova și raspandi strategia „Smart Voting” („Votul inteligent”) de sprijinire a

- Rusia a acuzat din nou SUA de amestec in alegerile sale parlamentare, ce vor avea loc peste o saptamana, informeaza sambata dpa. Aplicatia "Smart Vote" a lui Aleksei Navalnii, criticul aflat in detentie al Kremlinului, era "conectata intr-un fel sau altul cu Pentagonul", a declarat purtatoarea…

- Ministerul rus de Externe l-a convocat pe ambasadorul american la Moscova, John Sullivan, pentru a se plange de amestecul "giganților digitali americani" in alegerile parlamentare din Rusia, care vor avea loc in aceasta luna, scrie The Guardian.

- OSCE a anuntat miercuri ca "nu este in masura sa trimita" observatori pentru urmatoarele alegeri parlamentare din Rusia, programate in septembrie, din cauza limitarilor impuse de Moscova, relateaza France Presse. "Regretam profund faptul ca (misiunea de) observare a viitoarelor alegeri din…

- Primele reactii din Rusia fata de succesul Partidului Actiune si Solidaritate, al presedintelui Maia Sandu, in alegerile parlamentare din Republica Moldova contin amenintari directe cu spectrul escaladarii conflictului din Transnistria. Oare este deranjata Rusia de orientarea preo-europeana a viitorului…

- Shamil Alimuradov, Victor Liubimov, Vasilii Smerdov și Timur Alimuradov sunt patru polit-tehnologi ruși care se afla la Chișinau pentru a organiza scheme pentru fraudarea alegerilor din 11 iulie 2021. Oamenii veniți in ajutor de la Moscova sunt alții decat echipa de la alegerile din toamna anului…

- Deputații Octavian Țicu și Iurie Renița, care candideaza la alegerile parlamentare din 11 iulie pe listele Partidului Unitații Naționale, acuza Kremlinul de ingerința in campania electorala din Republica Moldova, noteaza știri.md Potrivit lor, Rusia iși dorește in Republica Moldova destabilizarea…