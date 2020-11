Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ședința Consiliului de Administrație al Spitalului Județean de Urgența Piatra Neamț, Consiliul Județean a transmis un comunicat de presa. ”Dupa tragedia in care 10 pacienți ventilați mecanic pe Secția ATI a Spitalului Județean de Urgența Piatra Neamț au sfarșit intr-un incendiu care a distrus toata…

- Inca mor oameni nevinovați pentru ca mai funcționeaza instituții de sanatate fara autorizație ISU! Teatre, Spitale, cladiri in care exista aglomerații de persoane inca mai funcționeaza FARA autorizații la incendiu! Cați oameni trebuie sa mai moara pentru ca legile sa fie respectate? O noua tragedie…

- Ionel Arsene, presedintele Consiliului Judetean Neamt, a declarat ca Spitalul Judetean, unde au murit 10 oameni in urma unui incendiu, este in curs de obtinerea a autorizatiei ISU, informeaza News.ro.Ionel Arsene sustine ca toate spitalele din Romania au probleme cu autorizatia ISU. "Suntem in curs…

- Ionel Arsene, președintele CJ Neamț, a declarat ca tragedia de la secția ATI putea fi evitata daca spitalul de la Lețcani era deschis. Declarația a fost facuta la Antena 3, iar Arsene a anunțat ca primele concluzii vor fi anunțate duminica, transmite Medifax. Ionel Arsene, președintele CJ…

- Lucian Micu, fost primar al orasului Roman, a fost numit de catre pesedintele Consiliului Judetean Neamt, Ionel Arsene, in postul de manager al Spitalului Judetean Piatra Neamt. Micu nu a mai putut candida la alegerile locale intrucat fusese declarat incompatibil de catre Agentia Nationala de Integritate.

- Decizia acestuia ruvine dupa ce in spațiul public au aparut imagini in care apar pacienți varstnici care așteapta in frig, sa li se faca test pentru COVID-19. Președintele CJ Ionel Arsene a declarat ca va discuta cu managerul. Managerul Silviu Verzea nu a putut fi contactat, nici prefectul județului…

- PSD mizeaza pe 231 de voruri pentru moțiunea de cenzura, iar calculele din acest moment arata ca Guvernul Orban va scapa la limita. PSD continua insa negocierile, iar in partid au inceput deja avertizarile: toți parlamentarii care lipsesc vor fi excluși și nu vor mai prinde loc pe listele urmatoare.…