- Ieri, Attilio Fontana, guvernatorul Lombardiei, din nordul Italiei, cea mai afectata de epidemia de coronavirus din aceasta tara, a solicitat, intr-o interventie la postul de radio Mattino Cinque, desfasurarea armatei pe strazi pentru a garanta ca oamenii raman in case si se stopeaza astfel propagarea…

- in Lombardia, o regiunea extrem de populata a Italiei, unde se afla și capitala financiara a țarii, Milano, s-au inregistrat 1.218 decese. Dintre care 252 au fost inregistrate de sambata și pana duminica, fiind cel mai mare bilanț pana in prezent. In total, in Italia s-au inregistrat 368 de…

- Lombardia, regiunea din nordul Italiei care sufera cel mai mult de pe urma raspandirii coronavirusului, da primele semne ale unei posibile incetiniri a contagiunii, a anuntat luni guvernatorul sau, Attilio Fontana. In aceasta regiune extrem de populata, unde se afla si capitala financiara…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,6 s-a produs, astazi, in nordul Italiei, in zona roșie afectata de epidemia de coronavirus. Deși a avut o intensitate scazuta, cutremurul i-a speriat pe localnicii din provincia Lucca.

- Mii de romani se intorc, zilnic, acasa din Italia. Autoritațile au instituit masuri speciale de siguranța. Ceva mai dificila este aplicarea masurilor speciale in punctele terestre de intrare in țara. Oamenii sunt intrebați de unde vin și daca spun ca se intorc din Italia, sunt verificați de un medic…

- Primul caz de infectare cu coronavirus a fost depistat in sudul Italiei. Este vorba despre o femeie originara din Bergamo, la nord-vest de Milano, care se afla in vacanta la Palermo (Sicilia), relateaza EFE .

- Noul coronavirus a infectat cel putin 231 de persoane in aceasta tara, printre care au fost raportate si 7 decese, in randul unor persoane in varsta sau prezentand diferite afectiuni. Autoritatile italiene au informat marti despre primul caz de coronavirus inregistrat in sudul tarii, la o femeie originara…