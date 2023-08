Au găsit „vinovaţii”! Fiica soților decedați la Crevedia s-a ales cu dosar penal. Motivul este incredibil (VIDEO) Asa cauta autoritatile vinovatii pentru tragedia de la Crevedia! Fiica soților care și-au pierdut viața s-a ales cu amenda și dosar penal. Iar motivul este unul halucinant. Iar fiul soților morți spune ca se incearca o mușamalizare și ca autoritațile ar fi știut ca sunt nereguli. De ce i-au facut dosar penal fiicei? Cei doi […] The post Au gasit "vinovatii"! Fiica soților decedați la Crevedia s-a ales cu dosar penal. Motivul este incredibil (VIDEO) first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

- Fiica soților care și-au pierdut viața la Crevedia s-a ales cu amenda și dosar penal. A intrat in curtea parinților sa ia actele acestora de identitate, necesare la INML și sa dea de mancare la animale. Noi nu avem voie sa venim la noi in curte sa dam de mancare la gaini? Uite, cainii mor de sete,…

- Și Sorin Barbu, fratele femeii a facut marturii sfașietoare, in direct la Realitatea PLUS. Barbatul spune ca toata lumea știa de ce se intampla cu stația GPL, inclusiv poliția și ca, dupa explozie, inclusiv fostul cumnat al primarului a fost ranit. Source link

- Și Sorin Barbu, fratele femeii a facut marturii sfașietoare, in direct la Realitatea PLUS. Barbatul spune ca toata lumea știa de ce se intampla cu stația GPL, inclusiv poliția și ca, dupa explozie, inclusiv fostul cumnat al primarului a fost ranit.

