Un casalot gasit fara viata pe o plaja din Murcia, localitate aflata in sudul Spaniei, a decedat in urma socului gastric produs de ingerarea a 29 de kilograme de deseuri din plastic, au anuntat vineri autoritatile locale, citate de The Telegraph.



In stomacul si intestinele exemplarului mascul tanar au fost gasite deseuri precum pungi, saci de rafie, fragmente de plase de pescuit si de franghii, dar si o canistra din plastic, au anuntat expertii marini in urma autopsiei.



Casalotul, de aproape 10 metri lungime si cantarind peste sase tone, a fost gasit mort pe o plaja din…