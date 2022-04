Au furat sau nu rușii material radioactiv de la Cernobîl? Agentia ucraineana pentru managementul zonei de excludere de la Cernobil reclama ca soldatii rusi au furat substante radioactive. Situl s-a aflat sub control rusesc timp de cateva saptamani. Intr-o postare pe Facebook, Agentia de Stat pentru Managementul Zonei de Excludere din Ucraina a declarat ca soldatii rusi au intrat intr-o zona de depozitare din centrala si au luat 133 de substante radioactive. Este neclar unde au ajuns substanțele nucleare furate de la Cernobil. Fosta centrala nucleara de la Cernobil (nordul Ucrainei) a fost preluata de fortele ruse in prima zi a invaziei, dar in prezent… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

