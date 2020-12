Au furat o turmă de oi, în câteva luni Trei barbați au fost reținuți pentru 24 de ore, de polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Mureș, in urma mai multor percheziții domiciliare, efectuate in cadrul unui dosar penal ce vizeaza infracțiunea de furt calificat. La data de 16 decembrie a.c., polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala nr. 3 Raciu, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Targu Mureș... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

