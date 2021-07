Au furat materiale de construcţii în valoare de 30.000 de lei Politistii doljeni au dispus retinerea a doi barbati din localitatea Milcov, judetul Olt, acuzati de comiterea infractiunii de furt calificat. Potrivit oamenilor legii, suspectii au furat materiale de constructii din incinta unei firme din comuna Carcea. Prejudiciul este de aproximativ 30.000 de lei. Polițiști din cadrul Secției 3 Poliție Craiova, au facut, miercuri, percheziții la domiciliile a patru barbati din comuna Milcov, județul Olt. In urma perchezițiilor au fost ridicate materiale de constructii, scule si unelte electrice. Tot miercuri, doi barbați de 32 și 37 de ani, ambii din comuna… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

