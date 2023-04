Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 21 de ani originar din raionul Calarași este cercetat penal fiind banuit de comiterea unui furt. Acesta ar fi patruns intr-o casa din sectorul Centru al capitalei, de unde ar fi sustras mai multe telefoane, calculatoare și un aparat foto.

- Hoții au dat atacul la lalele din municipiul Targoviște, fara prea mari emoții au furat peste 150 de fire de flori. Autoritațile municipiului Targoviște cu ajutorul camerelor de supraveghere i-au prins pe hoții de flori. Ce nu au știut hoții este ca intreg municipiul Targoviște este supravegheat video…

- 6 indivizi, din orașul Racari, au fost prinși in timp ce rupeau lalele dintr-un spațiu public din municipiul Targoviște. Hoții de flori au fost prinși in flagrant de Poliția Locala, noaptea trecuta, cu ajutorul camerelor video. In ultima perioada, aceștia au furat mii de fire de lalele, pe care le-au…

- Politistii din București au pus in aplicare patru mandate de perchezitie domiciliara, in judetul Dambovita, intr-un dosar in care sunt efectuate cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de furt calificat, dupa ce mai multe persoane necunoscute ar fi patruns intr-un apartament din Sectorul 6 si…

- Crește numarul minorilor depistați la volan pe raza județului Dambovița! Dupa ce lunile trecute foarte mulți copii au fost prinși conducand pe raza satului Voia (comuna Crangurile), sambata, un adolescent de 16 ani a fost implicat intr-un accident rutier pe raza municipiului Targoviște. Dupa ce ar…

- Un strut a fost vazut astazi in centrul Gaeștiului. Se pare ca animalele exotice continua sa apara in cele mai neobișnuite locuri, in județul Dambovița. Dupa ce, anul trecut, un leu a creat panica in Targoviște, de aceasta data, un struț a fost vazut, in Gaești, pe o strada aglomerata. Potrivit autoritaților,…

- Un fost consilier al Ambasadei Republicii Moldova la București a fost deferit justiției pentru abuz de serviciu. Procuratura Anticorupție anunța despre finalizarea urmaririi penale și remiterea in instanța de judecata pentru examinare in fond a cauzei penale. Urmarirea penala a fost pornita de catre…

- Distribuție Energie Electrica Romania – Targoviște anunța intreruperea alimentarii cu energie electrica: Informațiile actualizate despre intreruperile planificate din localitațile județului Dambovița pot fi vizualizate pe site-ul: www.distributie-energie.ro rubrica Suport/Intreruperi Ne cerem scuze…