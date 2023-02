Au furat în 15 secunde, prinși în 6 Doi tineri din București care au furat in 15 secunde o bicicleta dintr-un spațiu special amenajat, intr-o stație de autobuz din sectorul 6, au fost prinși de polițiști in civil in doar 6 secunde de la comiterea furtului. Imaginile de pe camerele de supraveghere au devenit virale in mediul online. The post Au furat in 15 secunde, prinși in 6 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul de Externe va trimite, joi, Comisiei Europene poziția Romaniei, care se opune intenției Ucrainei de a face lucrari de dragare pe Canalul Bastroe, anunța diplomația de la București intr-un comunicat. Ministerul precizeaza ca nu a primit nicio informare de la vreo autoritate romana ca in momentul…

- Un cutremur puternic s-a produs, marți, 14 februarie 2023, in jurul orei 15.30, in Romania. Seismul a fost resimtit in Bucuresti, precum si in alte orase. The post CUTREMUR de 5,7 grade Richter in Oltenia. Seismul s-a resimțit in București și Timișoara appeared first on Știri online, ultimele știri,…

- Zeci de persoane urmeaza sa fie duse luni la audieri intr-un dosar de trafic de migranti in care au loc 34 de perchezitii in București și in zece judete. Sub pretextul unor livrari de marfa, avand ca destinatie finala state din Uniunea Europeana, ar fi fost facute mai multe transporturi, in scopul trecerii…

- Institutul Național de Sanatate Publica (INSP) a anuntat, joi, primele doua decese confirmate cu virus gripal din acest sezon, fiind vorba de doua femei din Bucuresti, nevaccinate antigripal. Potrivit autoritatilor, prima victima este o femeie in varsta de 25 de ani, din municipiul Bucuresti, fara conditii…

- Premierul Nicolae Ciuca face o vizita oficiala in Coreea de Sud, in aceasta saptamana, in perioada 21 – 23 decembrie, alaturi de mai multi ministri, de directorul general al S.N Nuclearelectrica S.A si de o delegatie parlamentara condusa de Marcel Ciolacu. Seful Guvernului de la Bucuresti va avea o…

- Procurorii DNA au reținut doi notari din București intr-un dosar legat de eliberarea ilegala a unor certificate de moștenitor, precum și a altor acte, care atestau in fals dreptul de proprietate asupra unor imobile aflate pe raza municipiului București, imobile nerevendicate ori care au aparținut unor…

- Ministrul ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba, a reacționat, marți, dupa ce Ambasada Ucrainei de la București a primit doua plicuri suspecte, in contextul in care zeci de reprezentanțe diplomatice ucrainene din Europa au primit plicuri cu substanțe explozive sau „colete insangerate” și ochi de animale.…

- Ministrii de externe din cele 30 de state membre ale Aliantei Nord-Atlantice, dar si din tari partenere, se reunesc la Bucuresti sa discute, marti si miercuri, despre cele mai urgente probleme ale blocului militar chiar in vecinatatea unui razboi de agresiune fara precedent in Europa ultimelor opt decenii.…