Stiri pe aceeasi tema

- Un șofer roman de TIR a ramas fara marfa in valoare de 40.000 de euro. Furtul s-a produs pe o autostrada din Italia. S-a intamplat intr-o parcare din estul țarii, dupa ce oprise vehiculul incarcat cu cauciucuri ca sa se odihneasca, conform Digi24. Șoferul venea din Germania și in timp ce dormea, doi…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 612 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Germania – 389 locuri de munca pentru: taietor de carne si lucrator in productie; vopsitor industrial; sudor carbon/otel inoxidabil; sudor aluminiu; muncitor in…

- Guvernul german vrea ca utilizatorii de smartphone-uri sa primeasca timp de șapte ani suport pentru update-uri de securitate și piese de schimb accesibile pentru reparațiile device-urilor lor, informeaza publicația Heise. O propunere similara este facuta in acest moment de Uniunea Europeana, care dorește…

- E o premiera aproape absoluta în istoria televiziunii germane: trei candidați la cancelar concureaza unul cu altul, la televizor. În presa germana a aparut și termenul triel, în loc de duel. Cei trei combatanți în dezbaterea televizata de duminica seara și în cele ce vor…

- Curtea de Apel Ploiești a respins, miercuri, apelul intentat de Matei Strugurel, primul roman condamnat pentru zadarnicirea combaterii bolilor, astfel ca decizia de condamnare la un an de inchisoare cu executare data de Judecatoria Buzau ramane definitiva. Magistrații Curții de Apel Ploiești au respins,…

- UN BOLID in valoare de 14.200 de euro,cautat de autoritatile din Germania, depistat in Romania de catre polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II The post UN BOLID in valoare de 14.200 de euro,cautat de autoritatile din Germania, depistat in Romania first appeared…

- Jurnaliștii de la Bild au dezvaluit cum ar putea arata Germania la meciul cu trupa lui Radoi, de pe 8 octombrie, in baza informațiilor adunate din culise. Nemții au plecat cu coada intre picioare de la Euro. Eliminați de Anglia, in „optimi". Și iși indreapta acum toata atenția spre calificarile pentru…

- Sentința definitiva la Curtea de Apel Cluj, in dosarul de tentativa de omor in care a fost inculpat transnistreanul Maxim Filioglo! Barbatul ramane dupa gratii pana iși va ispași pedeapsa de 11 ani și 6 luni, care i-a fost aplicata de Tribunalul Bistrița-Nasaud, in primavara acestui an. Totodata, apelul…