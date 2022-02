Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii locali din cadrul Biroului Monitorizare Video au observat azi-noapte, in jurul orei 04.30, pe camerele de supraveghere din Piața Libertații, trei tineri care au sustras doua butelii de la o terasa din Piața Libertații și una de la o terasa de pe str. Vasile Alecsandri. Imediat a fost direcționat…

- Angajatii administratiei publice locale din Ungheni - Arges au constatat, saptamana aceasta, ca au disparut camerele de supraveghere montate de primarie. Hotii nu au fost inca identificati.

- La data de 6 ianuarie a.c., polițiștii Secției nr.4 de Poliție Ploiești, in baza investigațiilor efectuate au reușit identificarea a doua persoane banuite de furt calificat. In fapt la data de 16 decembrie 2021, polițiștii au fost sesizați de catre un barbat cu privire la faptul ca persoane…

- In seara zilei de 20 decembrie 2021, in jurul orei 23.00, un echipaj al Biroului Intervenție din cadrul Direcției Poliția Locala i-a surprins pe doi tineri, in varsta de 34 de ani și 29 de ani, pe strada Bicazului, in timp ce transportau cu un carucior mai mulți saci și un geamantan. Polițiștii locali…

- Operațiune de amploare la Timișoara, unde primarul Dominic Fritz a semnat pentru ridicarea a 11 terase de pe domeniul public. Fritz spune ca deși HORECA e o parte importanta a industriei locale, incalcarea legii nu poate fi tolerata. In urma cu mai bine de o luna, CL Timișoara a triplat impozitele…

- In data de 23.11.2021, politistii Biroului de Investigații Criminale Deva au organizat o acțiune finalizata cu depistarea și reținerea, pentru 24 de ore, a trei tineri, doi in varsta de 17 ani si unul de 18 ani, toti din orașul Simeria. Cei trei sunt banuiti de comiterea, pe raza municipiului…