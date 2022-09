Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției municipiului Buzau au depistat tinerii care l-au agresat pe barbatul in varsta de 50 de ani, in noaptea de 18 august. Concret, in noaptea de 18 august, in jurul orei 23.00, cei doi tineri, in varsta de 17 și 19 ani, au avut un conflict spontan…

- Un barbat in varsta de 31 de ani a condus un autoturism pe strada Bucegi din localitatea Chișoda, iar la intersecție cu strada Primaverii nu ar fi cedat trecerea unui autoturism condus de un barbat in varsta de 42 de ani, pe care l-a proiectat intr-un cap de pod. In urma impactului barbatul de 42 de…

- Polițiștii buzoieni au acționat pentru prevenirea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere grave. Pentru neregulile constatate in trafic au fost aplicate 135 de sanctiuni contraventionale, cu o valoare totala de peste 61.000 de lei. Pentru neregulile constatate in trafic au fost aplicate…

- Lucian Heiuș, președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscala, a anunțat ca in luna iulie au fost descoperite diferențe intre veniturile declarate și cele estimate de contribuabili in valoare totala de 21,4 milioane lei; șeful Fiscului a precizat ca cea mai mare diferența a fost gasita la un…

- O femeie in varsta de 44 de ani, din localitatea Malu Spart, judetul Giurgiu, a fost retinuta pentru lovire sau alte violente si tulburarea ordinii si linistii publice dupa ce, pe fondul unui conflict mai vechi, ar fi agresat fizic o tanara de 20 de ani si pe copilul acesteia in varsta de un an si trei…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, impreuna cu inspectori vamali, au descoperit in Portul Constanta, in doua containere sosite din China, peste 5 mii de ceasuri de diferite marci, susceptibile a fi contrafacute, in valoare de 7,8 milioane de euro.

- Bijuterii și pietre prețioase in valoare de zeci milioane de dolari, aparținand participanților la o expoziție din California, au fost furate dintr-o mașina blindata in apropiere de Los Angeles, potrivit polițiștilor citați de Reuters.