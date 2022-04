Stiri pe aceeasi tema

- Un batran refugiat ucrainean a plecat dintr-un sat din estul țarii, luandu-și cu el nepoțica. A ajuns intr-un centru de refugiați din Zaporojie. Imaginile cu el, la 84 de ani, calm, insa vadit ingrijorat, ținand fetița in brațe, au captat atenția țarii. Bunicul care iși adoarme nepoțica-bebeluș a…

- In campania electorala aparea, alaturi de Elena, frumoasa lui soție, in fotografii dintr-un apartament normal, cum poate mulți ucraineni locuiesc. Conform declarației de avere a lui Volodimir Zelinski, el și soția sa dețin trei apartamente – doua in Kiev, de 131,9 și 284 mp, și unul in Crimeea, de 129…

- Mai exact, publicația a publicat propunerile scrise privind un tratat ce prevede garanțiile de securitate pentru Ucraina, care au fost rezultatul discuțiilor ruso-ucrainene de astazi, de la Istanbul, și care vor fi aduse la Moscova de consilierul prezidențial Vladimir Medinsky.Publicația atrage atenția…

- DNSC a publicat o lista cu 11 site-uri „fake news” in contextul razboiului declanșat de Rusia asupra Ucrainei și atrage atenția și asupra unei tentative de frauda cu donații false pentru Ucraina. Directoratul National de Securitate Cibernetica (DNSC) a publicat pe dnsc.ro o lista de site-uri cu activitate…

- Mai multe explozii s-au produs sambata dimineata in diverse zone ale capitalei ucrainene Kiev, dupa lupte grele in suburbiil, pe masura ce fortele rusesti se apropie de oras,conform CNN. Armata ucraineana anunta ca a respins un atac pe o strada a capitalei. UPDATE (7:53) Raiduri aeriene au fost raportate…

- Armata obligatorie pentru toții barbații intre 18 și 40 de ani – propunerea unui deputat Armata obligatorie pentru toții barbații intre 18 și 40 de ani – propunerea unui deputat Dupa ce Rusia a cerut retragerea forțelor NATO din Romania și Bulgaria, Ciprian Ciubuc, deputat AUR in Parlamentul Romaniei,…

- Lista tarilor cu risc epidemiologic a fost actualizata. Cine sunt romanii care intra in carantina Comitetul Național pentru Situații de Urgența a actualizat vineri, 21 ianuarie 2022, lista tarilor cu risc epidemiologic. Spania si Italia sunt in zona rosie.Lista tarilor cu risc epidemiologic a fost actualizata…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a actualizat lista țarilor aflate in zona roșie, iar țari precum Italia, Franța, Spania, Germania sau Portugalia se regasesc pe aceasta lista. CONSULTAȚI AICI HOTARAREA CNSU LISTA COMPLETA A ȚARILOR AFLATE IN ZONA ROȘIE La revenirea…