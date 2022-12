Au fugit de puşcărie, dar poliţiştii i-au prins. Unde i-au găsit Politistii au prins, vineri, doi fugari. Aceștia erau dați in urmarire dupa ce instanța a emis mandatele de executare a pedepselor cu inchisoarea. Barbatii, condamnati pentru infracțiuni la regimul stupefiantelor si pentru furt calificat. Ce a anuntat Politia? ”Astazi, 30 decembrie 2022, polițiștii Direcției Generale de Politie a Municipiului București – Serviciul Investigații Criminale, cu […] The post Au fugit de puscarie, dar politistii i-au prins. Unde i-au gasit first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Crima a avut loc in Sectorul 6 al Capitalei. Potrivit anchetatorilor, un barbat și-a injunghiat fosta iubita.Martorii spun ca victima s-a prabusit in lift, insa barbatul a tras-o in casa. Barbatul de 33 de ani a fost prins și reținut pentru omor. Acesta este prezentat astazi in fața instanței pentru…

- Administratorul unei parcari din Sectorul 1 a fost amenintat, joi, cu arma de un barbat care ulterior a fugit. Politistii din Capitala l-au gasit in trafic si l-au oprit, fiind demarata o ancheta. ”In data de 8 decembrie 2022, in jurul orei 11.00, politisti ai Directiei Generale de Politie a Municipiului…

- Un barbat care amenința joi cu o arma alba a fost imobilizat de polițiștii din Capitala și dus la audieri. Polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Serviciul Pregatire Profesionala care se deplasau joi dimineața la un poligon, in vederea desfașurarii ședințelor…

- Un barbat a fost incatușat și dus la audieri, joi dimineața, dupa ce un barbat care avea asupra sa un cuțit a inceput sa-i amenințe pe agenți pe trecatori. Individul a fost ridicat de polițiștii care se deplasau catre un poligon din Capitala.Incidentul a avut loc in aceasta dimineața in timp ce polițiștii…

- Angajatul unui eveniment ce se desfașura in Sectorul 1 a fost incatusat dupa ce a devenit violent cu oamenii legii. Trei persoane au ajuns la poliție, una fiind dusa apoi la spital, la cerere. In zorii zilei de sambata, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Secția 2…

- Dupa ce s-a spus ca Mario, fiul Alexandrei Dinu și al lui Adrian Mutu, a facut scandal intr-un spital din București, tanarul a ținut sa lamureasca cele intamplate. Miercuri noapte, Mario Mutu ajungea la spital, dupa ce s-a lovit foarte rau la un dinte. Tanarul filma pentru videoclipul iubitei sale atunci…

- Un barbat a fost retinut si va fi prezentat instantei cu propunere de arestare preventiva, dupa ce bratara care ii fusese aplicata pentru violenta impotriva fiului sau i-a avertizat de politisti ca acesta nu a respectat masurile dispuse prin Ordinul de Protectie Provizoriu. "Ieri, politisti din cadrul…

- Politistii au retinut patru tineri care au talharit un curier ce livra mancare in Sectorul 4, informeaza un comunicat al Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti (DGPMB) transmis, marti, AGERPRES.