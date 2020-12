Stiri pe aceeasi tema

- Comisia pentru validare a Camerei Deputatilor a decis luni sa amâne validarea mandatului de deputat al lui Francisc Toba de la Alianta pentru Unirea Românilor (AUR). Numele lui Toba apare în dosarul legat de represiunea care a avut loc în Sibiu, în timpul Revoluției din…

- Doi candidați pe listele AUR, soț și soție, au caștigat un loc de parlamentar la Camera Deputaților, respectiv la Senat, dupa ce au candidat in aceeași circumscripție electorala, Constanța. Acest lucru nu a mai avut loc pana in prezent in politica romaneasca. Dupa redistribuirea voturilor acumulate…

- Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) a obținut prima victorie la numai un an de la inființare: peste 500.000 de voturi care ii vor asigura accederea in Parlament, in contextul in care nu vor fi intervenții in procesul de numarare a voturilor. „Felicitari sutelor de mii de romani adevarați, este o…

- Pentru o Romanie cu autostrazi, pentru o Romanie cu spitale, pentru o Romanie cu decidenți cinstiți și capabili. Pentru o Romanie fara hoție, fara dosar cu șina, fara mizerii politice. Pentru o Romanie a oamenilor. Pentru toate acestea, USR PLUS indeamna romanii sa iasa la vot și sa iși aleaga viitorul.…

- Presedintele PMP Brasov, fostul viceprimar Costel Mihai, ii acuza de populism si si ipocrizie pe parlamentarii Aliantei USR PLUS si ai PSD care au anuntat ca vor demisiona inainte de terminarea mandatului pentru a nu beneficia de pensia speciala. Declaratia lui Costel Mihai vine dupa ce saptamana trecuta…

- Constituția Romaniei s-ar putea modifica in sensul in care nu ar mai permite condamnaților penali pentru infracțiuni savarșite cu intenție sa ocupe funcții in administrația publica locala, parlament sau președinție. Inițiativa a primit marți raport favorabil in Senat. Astfel, Comisia de Constituționalitate…

- ​Deputatul USR Emanuel Ungureanu va deschide lista de candidați a Alianței USR-PLUS Buzau pentru Camera Deputaților, au declarat pentru HotNews.ro surse din alianța. Emanuel Ungureanu și-a anunțat saptamâna aceasta plecarea din USR Cluj într-o alta filiala USR, dupa ce Alianța USR-PLUS Cluj…