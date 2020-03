Stiri pe aceeasi tema

- Decizia suspendarii activitații de examinare a fost luata la nivel național, pentru o perioada de 30 de zile de astazi. Prefectul a mai anunțat ca activitatea de înmatriculare va funcționa exclusiv pe baza programarilor online. "La nivelul Instituției Prefectului - Județul Cluj,…

- La Serviciul public comunitar regim permise de conducere și inmatriculare a vehiculelor Satu Mare, in ceea ce privește examinarea candidaților in vederea obținerii permisului de conducere, in luna ianuarie 2020, la proba teoretica au fost examinate 1036 de persoane, fiind admise 360 de persoane, respectiv…