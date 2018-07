Au fost suplimentate biletele la primele categorii pentru evenimentul Kamelot & Crossing Eternity

Conexiunea dintre trupa și fani conteaza foarte mult in experiența unui concert, iar dupa cum poate bine cunoașteți, KAMELOT știe cum sa-și faca fanii romani sa se simta bine la concertele lor! Ne dorim ca toți cei care iubesc muzica americanilor de la Kamelor sa poata veni sa-i asculte live pe aceștia, de aceea am decis suplimentarea biletelor din categoriile GOLDEN CIRCLE și PRESALE 1 cu inca 25 bilete (fiecare). De asemenea, au fost suplimentate și ticketele meet & greet cu inca 5 bilete. In acest sens, biletele pentru intrarea la concert pot fi cumparate online pe www.AmBilet.ro ( https://ambilet.ro/tc-events/bilete-kamelot-lansare-album/…