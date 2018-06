Au fost stabilite ziua si locul in care se vor intalni Trump si Putin

Stiri pe aceeasi tema

- Capitala Finlandei, Helsinki, este considerata drept posibila locatie pentru un summit intre presedintele american, Donald Trump, si omologul sau rus, Vladimir Putin, a declarat marti un oficial american. Secretarul de Stat al SUA, Mike Pompeo, a declarat la sfarsitul saptamanii trecute ca…

- Presedintele Austriei, Alexander Van der Bellen, si cancelarul Sebastian Kurz au cerut sambata explicatii Germaniei dupa ce cotidianul Standard a publicat o lista de obiective spionate de serviciul german de informatii externe, BND. Potrivit cotidianului, BND a interceptat intre 1999 si 2006…

- Adjunctul Secretarului de Stat al SUA pentru Europa si Eurasia, Wess Mitchell, se va afla luni la Bucuresti, in cadrul unui turneu european care mai include Zagrebul, Praga si Bruxellesul. Conform anuntului facut sambata de Departamentului de Stat al SUA, Mitchell se va intalni cu oficiali…

- Crimeea a ramas fara curent din cauza unei pene electrice la o centrala care aprovizioneaza peninsula ucraineana - anexata in 2014 de Rusia, au anuntat autoritatile locale. Alimentarea cu electricitate a fost restabilita dupa cateva ore, a anuntat compania de stat Rosseti, potrivit RT.…

- Marea Britanie si-ar fi ajutat aliatii sa obtina informatii de la fostul agent dublu rus Serghei Skripal, victima a unei otraviri in luna martie, cu privire la metodele spionajului rusesc, a declarat miercuri pentru AFP o sursa din cadrul serviciilor de informatii din Cehia. Saptamanalul ceh…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, l-a desemnat luni, imediat dupa inceperea noului mandat, tot pe Dmitri Medvedev pentru functia de prim-ministru, anunta Kremlinul. "In conformitate cu Articolul 83 (a) si cu Articolul 111 ale Constitutiei Federatiei Ruse, presedintele Vladimir Putin a prezentat…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, urmeaza sa transmita Dumei de Stat, Camera inferioara a Parlamentului rus, o propunere pentru postul de prim-ministru imediat dupa ceremonia de investitura pentru un nou mandat, programata luni. "Guvernul cedeaza puterile sefului de stat reales. Din acest…

- Iulia Bogdanova, directorul general al companiei care detine centrul comercial din Rusia in care 64 de persoane au murit si alte 76 au fost ranite in urma unui incendiu, a fost arestata. "Ancheta a stabilit ca, avand responsabilitatea pentru asigurarea securitatii in caz de incendiu, Bogdanova…