Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile au anuntat regulile de prevenire si combatere a imbolnavirilor cu noul coronavirus in unitatile de invatamant. Masurile au fost decise printr-un ordin comun, emis de Ministerul Educatiei si Ministerul Sanatatii, transmite Grupul de Comunicare Strategica. In perioada desfasurarii pregatirii…

- Masurile au fost decise printr-un ordin comun, emis de Ministerul Educatiei si de cel al Sanatatii. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) a anuntat, sambata, ca au fost stabilite masurile de prevenire si combatere a imbolnavirilor cu SARS CoV-2 in unitatile de invatamant. Masurile au fost decise printr-un ordin comun, emis de Ministerului Educatiei si Cercetarii si Ministerul Sanatatii si este valabil…

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) a anuntat ca au fost stabilite masurile de prevenire si combatere a imbolnavirilor cu SARS CoV-2 in unitatile de invatamant. Masurile au fost decise printr-un ordin comun, emis de Ministerului Educatiei si Cercetarii si Ministerul Sanatatii si este valabil pentru…

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) a anuntat, sambata, ca au fost stabilite masurile de prevenire si combatere a imbolnavirilor cu SARS CoV-2 in unitatile de invatamant, informeaza AGERPRES . Masurile au fost decise printr-un ordin comun, emis de Ministerului Educatiei si Cercetarii si Ministerul…

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) a anuntat masurile de prevenire si combatere a imbolnavirilor cu virusul Covid-19 in unitatile de invatamant. Acestea au fost stabilite printr-un ordin...

- Masuri de prevenire și combatere a imbolnavirilor cu SARS CoV-2 in unitațile/instituțiile de invațamant, in instituțiile publice și in structurile aflate in subordonarea sau coordonarea Ministerului Educației și Cercetarii Reprezentanții Ministerului Educației și Cercetarii impreuna cu Ministerul…

- Ministerul Educației a anunțat masurile de prevenire și combatere a imbolnavirilor cu SARS CoV-2 pentru unitațile/instituțiile de invațamant, instituțiile publice, pentru toate structurile aflate in subordonarea MEC.