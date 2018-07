Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatati anunța ca vor fi decontate costurile insotitorilor pacientilor minori tratati in strainatate, prin reglementari ce au intrat in vigoare. Noile reglementari privind accesul pacientilor la tratamente in strainatate, decontate de Ministerul Sanatatii, au intrat in vigoare, anunta, joi,…

- Noile reglementari privind accesul pacientilor la tratamente in strainatate, decontate de Ministerul Sanatatii, au intrat in vigoare, anunta institutia, precizand ca vor fi decontate costurile insotitorilor pacientilor minori sau celor care sufera de o boala gravCiteste si: S- a dat ALARMA!…

- Pacienții vor avea acces mai facil la tratamentele in strainatate decontate de Ministerul Sanatatii. Noile reglementari au intrat in vigoare. Potrivit unui comunicat de presa al MS, prin publicarea in Monitorul Oficial a Ordinului nr. 81/2018 care modifica Ordinul 50/2004 privind metodologia de trimitere…

- Au intrat in vigoare noile reglementari privind accesul pacientilor la tratamente in strainatate decontate de Ministerul Sanatatii (MS). Prin publicarea in Monitorul Oficial a Ordinului nr. 81/2018 care modifica Ordinul 50/2004 privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament…

- Noile reglementari privind accesul pacientilor la tratamente in strainatate, decontate de Ministerul Sanatatii au intrat in vigoare. Prin publicarea in Monitorul Oficial a Ordinului nr. 81/2018 care modifica Ordinul 50/2004 privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament…

- Intrucat, in prezent, accesul pacienților la consultari și tratamente medicale in clinicile bune din afara țarii, in special a acelor pacienți cu afecțiuni foarte grave, pentru care chiar și cateva ore de intarzieri se pot dovedi fatale, este extrem de greoi, daca nu imposibil, Ministerul Sanatații…

- Ministerul Sanatatii a aprobat solicitarile privind trimiterea bolnavilor pentru tratament in strainatate, in baza Ordonantei Guvernului nr. 28/2003, aprobata cu modificari prin Legea nr.119/2003 si a Ordinului ministrului Sanatatii nr. 50/2004.

- Sorina PINTEA, ministrul Sanatații, s-a intalnit miercuri dimineața cu reprezentantii asociațiilor de pacienți cu transplant pulmonar pentru a discuta despre modalitatile de decontare a tratamentelor in strainatate, precum și asigurarea medicației posttransplant pentru pacienții care au suportat o intervenție…