- Administratia de la Moscova a negat acuzatiile Washingtonului privind o coliziune a unui avion de vanatoare al Rusiei cu o drona militara americana deasupra Marii Negre, recunoscand insa manevrele de interceptare.

- Președintele american Joe Biden a fost informat marți dimineața despre incidentul intre o drona americana și un avion rusesc deasupra Marii Negre, potrivit CNN.Și comandantul militar suprem al NATO, generalul Christopher Cavoli, a informat aliații cu privire la incident, potrivit unui oficial NATO.Consilierul…

- Statele Unite nu au nicio confirmare independenta a declarațiilor privind incercarea Rusiei de a organiza o lovitura de stat in Moldova, dar nu au nicio indoiala ca Kremlinul are o astfel de dorința. Despre acest lucru a declarat purtatorul de cuvint al Consiliului de Securitate Nationala de la Casa…

- Potrivit sursei citate, este probabil ca vizita lui Joe Biden in Polonia de la sfarșitul lunii februarie sa coincida cu o vizita a lui Zelenski in țara situata in centrul Europei. In prezent, orașele Rzeszow și Varșovia sunt luate in considerare pentru o potențiala intalnire, mai arata zusra citata,…

- Președintele Joe Biden a declarat luni ca nu va trimite avioane de lupta americane in Ucraina, chiar daca SUA continua sa intensifice asistența militara cu artilerie și tancuri.Intrebat de un reporter daca SUA vor trimite avioane F16 in Ucraina, Joe Biden a raspuns: „Nu”.Ucraina a cerut Occidentului…

- Miercuri, 25 ianuarie, presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a declarat ca anuntul SUA privind livrarea a 31 de tancuri Abrams 31 tarii sale este ”un pas important pe calea spre victorie”, transmite Reuters . Presedintele SUA, Joe Biden a notat, facand anuntul, ca nu este o ”amenintare ofensiva…

- Casa Alba a emis joi un avertisment impotriva ascensiunii grupului paramilitar rus Wagner, potrivit acesteia, "rival" al armatei ruse din Ucraina si care primeste de acum armament din Coreea de Nord, relateaza AFP."Coreea de Nord a facut o prima livrare catre Wagner, care a platit pentru acest echipament.…