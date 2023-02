Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore, politistii au intervenit la 1.939 de solicitari ale cetatenilor si au constatat 728 de infractiuni. Potrivit unui comunicat al Politiei Romane, la data de 25 ianuarie a.c., politistii au actionat, la nivel national, pentru a preveni faptele antisociale, organizand 270 de actiuni.…

- In ultimele 24 de ore, politistii au intervenit la 2.358 de solicitari ale cetatenilor si au constatat 709 infractiuni.Potrivit unui comunicat al Politiei Romane, la data de 23 ianuarie a.c., politistii au actionat, la nivel national, pentru a preveni faptele antisociale, organizand 297 de actiuni.…

- In ultimele 24 de ore, in urma activitaților desfașurate, polițiștii au aplicat peste 200 de sancțiuni contravenționale și au reținut 9 permise de conducere. Peste 200 de politisti din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dambovița au acționat pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea…

- Politia Romana anunta ca in perioada 30 decembrie 2022 – 2 ianuarie 2023, politistii au intervenit la peste 11.500 de evenimente, dintre care aproximativ 10.000 au fost sesizate prin 112. De asemenea, oamenii legii au fost sesizati cu privire la savarsirea a peste 3.200 de infractiuni, dintre care…

- Politistii au reținut, luni pe autostrada Autostrada Transilvania trei permise - unul pentru viteza, unul pentru conducere agresiva și unul pentru conducere sub influența substanțelor psihoactive.

- Aproape 850 de participanți la trafic care nu au respectat legislația rutiera, sancționați de polițiștii rutieri in acțiune, in minivacanța de Sfantul Andrei și 1 Decembrie. Au fost reținute 61 de permise de conducere, iar 149 dintre sancțiuni au fost pentru exces de viteza. In perioada 30 noiembrie…

- Peste 200 de șoferi amendați in Alba, majoritatea pentru viteza. Cate permise au fost reținute de polițiști Peste 200 de șoferi au fost amendați in județul Alba, in ultimele doua zile, in cadrul unor acțiuni organizate de polițiști. Au fost reținute 11 permise de conducere. Acțiunile au fost organizate…