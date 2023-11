AU FOST REȚINUTE 28 DE PERMISE DE CONDUCERE ȘI 13 CERTIFICATE DE ÎNMATRICULARE POLIȚIȘTII SALAJENI CONTINUA ACȚIUNILE IN SISTEM INTEGRAT, PENTRU SIGURANȚA ȘI LINIȘTEA CETAȚENILOR. In perioada 10 – 12 noiembrie a.c., polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Salaj, alaturi de jandarmii salajeni, au continuat acțiunile in sistem integrat, pentru prevenirea și combaterea faptelor comise cu violența sau pe fondul conducerii sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive, precum și pentru depistarea conducatorilor auto care incalca regulile de circulație sau care conduc pe drumurile publice cu viteza excesiva sau neadaptata la condițiile de drum. Acțiunile… Citeste articolul mai departe pe Ztv.ro…

