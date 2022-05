Stiri pe aceeasi tema

- Jandarmi, politisti, pompieri, politisti locali si reprezentanti ai AJVPS si DSVSA Dambovita, sub autoritatea Institutiei Prefectului Judetul Dambovita au actionat astazi, 12 mai a.c., ca urmare a sesizarilor prin numarul unic de urgenta 112, pentru cautarea unui leu, a carui prezenta a fost semnalata…

- Autoritatile din Dambovita nu au gasit leul a carui prezenta a fost semnalata prin mai multe apeluri la 112, dar jandarmii vor continua patrularea in cartierul de la marginea municipiului Targoviste pentru orice eventualitate. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Autoritatile din Targoviste au incercat, timp de mai multe ore, sa gaseasca si sa tranchilizeze o leoaica, despre care, mai multi localnici, au declarat ca au observat-o libera. Deocamdata, insa, animalul salbatic nu a fost gasit, iar alerta nu a fost ridicata.

