- Descoperirea unei mumii dezgropate in China a provocat un adevarat fenomen pe internet. Pe paginile dedicate teoriilor extratereștrilor antici, imaginile uluitoare sunt catalogate fara nicio indoiala ca fiind ale unui posibil extraterestru.Tot ceea ce avem despre acest „extraterestru uriaș” sunt…

- Potrivit unui nou studiu publicat in revista Geophysical Research Letters, s-a constatat ca axa Pamantului s-a modificatt cu aproximativ 80 de centimetri intre anii 1993 și 2010, și ca omenirea poarta responsabilitatea pentru aceasta. Cercetatorii afirma ca aceasta schimbare inclinarii este rezultatul…

- Un oras, care timp de secole era considerat doar o legenda, a fost descoperit acum de catre o echipa de arheologi din Germania. Rungholt, orasul pierdut "Atlantida Marii Nordului" a fost gasit, dupa ce in urma cu peste 600 de ani fusese inghitit de o furtuna catastrofala. Cunoscuta ca "marele inec al…

- Cercetatorii australieni au rezolvat misterul vechi de 50 de ani, descoperind ramașițele MV Blythe Star, care s-a scufundat in 1973. Echipa de cercetatori a descoperit locul accidentului in aprilie in timp ce studia o alunecare de teren subacvatica in largul coastei de vest a Tasmaniei, potrivit unei…

- Mai mulți cercetatori au facut un experiment pentru a vedea ce s-ar intampla in cazul in care ne-ar contacta extratereștrii. Ei au trimis un mesaj extraterestru fals de pe Marte pe Pamant, transmite CNN.

- O echipa de cercetare alcatuita din climatologi și un astronom a facut progrese substanțiale in ințelegerea climei Pamantului și a mecanismelor care stau la baza ciclului glaciar-interglaciar. Cercetatorii au reușit sa reconstituie cu succes ciclul erelor glaciare, concentrandu-se pe perioada glaciara…

- Bacterii ciudate, ramase captive pe dintii unor neanderthalieni, ar putea sa ii ajute pe oamenii de stiinta sa dezvolte noi antibiotice, potrivit unui studiu publicat pe 4 mai in revista Science, care a utilizat placa dentara prelevata de la oameni preistorici si de la oameni moderni pentru a cerceta…

- O „puternica strafulgerare de lumina” a fost vazuta miercuri seara pe cerul capitalei ucrainene Kiev, fara a se auzi „explozii”. Inițial, a fost activata apararea antiaeriana și a fost emisa o alerta de raid aerian, dar, ulterior, autoritațile au transmis ca lumina ciudata a fost provocata de caderea…