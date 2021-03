Au fost raportate 109 reacții adverse la vaccinare la peste 126.000 de doze anti-covid administrate In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 3.632 de vaccinuri (280 Moderna); (490 AstraZeneca), restul Pfizer. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-a administrat un numar de 130 vaccinuri. In cadrul etapei a II-a s-au administrat 1.869 de vaccinuri. In cadrul etapei a III-a de vaccinare s-au administrat 1.633 vaccinuri. ... The post Au fost raportate 109 reacții adverse la vaccinare la peste 126.000 de doze anti-covid administrate appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

