Stiri pe aceeasi tema

- Social-democratul Maricel Popa, care a pierdut functia de presedinte al Consiliului Judetean Iasi in favoarea ministrului liberal Costel Alexe, afirma ca isi doreste ca proiectele prezentate de candidati in campania electorala sa se materializeze, astfel incat sa duca la dezvoltarea judetului, potrivit…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, deputatul PNL Costel Alexe, a castigat alegerile pentru functia de presedinte al Consiliului Judetean Iasi cu 104.656 voturi, reprezentand 37,97%, potrivit rezultatelor partiale comunicate de Autoritatea Electorala Permanenta, conform Agerpres.Citește…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, deputatul PNL Costel Alexe, a castigat alegerile pentru functia de presedinte al Consiliului Judetean Iasi cu 104.656 voturi, reprezentand 37,97%, potrivit rezultatelor partiale comunicate de Autoritatea Electorala Permanenta. Principalul contracandidat, actualul…

- Rezultatele finale (provizorii) publicate de Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) arata ca primarul Mihai Chirica a obtinut 36.196 de voturi (42-) la alegerile de ieri. Principalii sai contracandidati s-au clasat pe locurile 2 si 3: Cosette Chichirau (26.111 voturi – 30,3-) si Camelia Gavrila (11.233…

- Maricel Popa, presedinte al CJ Iasi si candidat pentru un nou mandat, vorbeste, la Adevarul Live, de la ora 14.00, despre lupta pe care o duce cot la cot cu adversarul liberal, ministrul Costel Alexe si proiectele pe care vrea sa le continue la sefia Consiliului Judetean Iasi.

- Ziarul Unirea DEFINITIVAT 2020 IN ALBA Rezultatele finale au fost PUBLICATE pe site-ul Ministerului. Notele obținute de catre candidații din județul Alba Astazi, luni, 3 august, rezultatele finale la Definitivat 2020 au fost publicate de catre Ministerul Educației. Peste 100 de profesori din Alba care…

- Un dialog direct in teren cu ministrul Mediului, Costel Alexe, pe marginea unui drum care copie legenda Mesterului Manole: de 5 ani promis a fi gata, de 5 ani oamenii isi rup masinile in el. 100.000 de ieseni sunt astfel abandonati de ceea ce ar fi trebuit sa fie o realizare importanta a judetului.…

- Marius Bodea, candidatul Aliantei USR-PLUS la functia de Presedinte al Consiliului Judetean Iasi, considera ca spectacolul pus in scena de Costel Alexe si ministrul Sanatatii la Letcani, in locul unde ar trebui sa functioneze un spital dedicat COVID-19, este hilar, in conditiile in care guvernantii…