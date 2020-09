Au fost publicate rezultatele examenului de BAC, sesiunea de toamnă, înainte de contestații Rata de promovare inregistrata in sesiunea august-septembrie a examenului national de bacalaureat 2020 este de 33,27% in județul Alba. Rata de promovare inregistrata in sesiunea august-septembrie a examenului national de bacalaureat 2020 este de 33,27% in județul Alba. Din totalul candidaților promovați (183), 109 fac parte din promotia curenta, iar 74 de candidati provin din promotiile anterioare. Rata de succes pentru promoția 2019 – 2020 este de 34,71%. In cazul promoțiilor anterioare, procentul candidaților promovați este de 31,36. La probele scrise s-au prezentat 550 de candidati din cei… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

