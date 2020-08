Stiri pe aceeasi tema

- Liderii din domeniul techi și alți miliardari ar putea fi forțați sa plateasca sute de miliarde de dolari câștigați în timpul pandemiei de COVID-19 potrivit unei legi introduse de senatorul Bernie Sanders din Vermont, fostul candidat pentru nominalizarea Partidului Democrat la președinția…

- Decizia a fost luata in scopul protejarii cetatenilor romani fata de riscul epidemiologic, fiind justificata de necesitatea de a evita eventualele circumstante de propagare a COVID-19 in randul persoanelor care au nevoie de servicii consulare sau al celor care le presteaza, se mentioneaza in comunicatul…

- Un acord la OCDE privind impozitarea digitala constituie „singura cale de ieșire din impas” în disputa dintre Washington și Paris, a declarat sâmbata pentru AFP o sursa din anturajul ministrului francez al Economiei, Bruno Le Maire."Singura ieșire este un acord cu OCDE",…

- Dupa primul zbor spatial cu echipaj uman operat de o companie privata spre Statia Spatiala Internationala (ISS) si lansat de pe teritoriul american, compania aerospatiala SpaceX a lansat o alta transa de sateliti din proiectul sau Starlink, prin care incearca sa furnizeze internet de inalta viteza…

- Ieri, China a promis un „contraatac” Statelor Unite ale Americii dupa anunturile presedintelui american Donald Trump, care vrea sa limiteze accesul cetatenilor chinezi pe teritoriul american si sa impuna sanctiuni comerciale Hong Kong-ului, relateaza AFP, preluata de Agerpres. Este prima reactie a Beijingului…

- Mii de persoane au marșaluit pașnic luni în Noua Zeelanda scandând „Black Lives Matter” pentru a-și manifesta solidaritatea cu George Floyd, afro-americanul care a murit în custodia poliției din Minneapolis saptamâna trecuta, relateaza Reuters.Evenimentul…

- Pandemia de coronavirus a dat peste cap si calendarul Campionatului National de Viteza in Coasta. Primele trei etape, care ar fi trebuit sa se desfasoare, in ordine, la Rasnov, Cheile Gradistei... The post Alexandru Krepelka, pregatiri pentru noul sezon automobilistic appeared first on Renasterea banateana…

- Titlul de mai sus ii aparține unui corespondent al AFP la Washington, reprezentand de fapt o concluzie a ceea ce el a constatat in comportamentul președintelui american de-a lungul actualei pandemii, cu efecte dintre cele mai dezastruoase asupra Statelor Unite. De la inceputul crizei coronavirusului,…