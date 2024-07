Au fost publicate primele rezultate pentru examenul de Bacalaureat 2024. Promovabilitate de 78% în Neamț Primele rezultate obținute de candidații care au participal la sesiunea iulie a examenului de Bacalaureat 2024 au fost publicate pe site-ul http://bacalaureat.edu.ro/ . In județul Neamț au fost inscriși la „examenul maturitații” 3176 de candidați și 3090 dintre aceștia au susținut toate probele. Numarul candidaților declarați admiși (care au reușit sa obțina o medie la probele scrise de cel puțin 6.00) este de 2415 , insemnand o promovabilitate de 78,16%, in creștere fața de 75,83% in 2023 și 77,34% in 2022. 770 candidați au reușit sa obțina cel puțin media 9.00. In județul Neamț nu este nicio… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

