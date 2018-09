Au fost publicate documente cu planurile SUA de distrugere a URSS

Stiri pe aceeasi tema

- Razboiul comercial dintre Statele Unite ale Americii si China s-a limitat doar la taxe vamale, dar, uneori, exista si alte arme care pot rani grav adversarul, scrie BBC Mundo, preluat de Agerpres. SUA şi China, cele mai mari economii din lume, au ameninţat că vor continua să îşi…

- Guvernul de la Beijing a declarat ca nu isi devalorizeaza propria moneda pentru a da un impuls exporturilor si ca valoarea monedei lor este data de fortele pietelor, scrie Reuters. Spusele chinezilor vin dupa ce Washington-ul spus ca monitorizeaza slabiciunile valutei chinezesti, actiune…

- Rusia si China au blocat joi intr-o comisie a Consiliului de Securitate al ONU un ordin de interdictie a livrarilor de petrol catre Coreea de Nord, informeaza Reuters, preia Agerpres.Statele Unite solicitasera embargoul pe motiv ca Phenianul incalca regimul sanctiunilor impuse de Organizatia…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, aflat in vizita la Beijing, a facut luni apel la China, dar si la SUA si Rusia, "sa evite haosul", intr-un moment in care America lui Donald Trump a intrat in disputa cu principalii sai parteneri comerciali, relateaza AFP, preluata de Agerpres.…

- Zilele trecute a avut loc la sediul Ambasadei Romaniei in Statele Unite ale Americii intrevederea ambasadorului George Cristian Maior cu senatorul Robert Menendez, co-presedinte al Comitetului pentru relatii externe din Senatul SUA.Intr-un comunicat de presa remis de Ambasada Romaniei se precizeaza…

- Statele Unite ale Americii se angajeaza sa acorde 'garantii de securitate' Coreei de Nord, arata textul documentului semnat marti de presedintele american Donald Trump si de liderul nord-coreean Kim Jong Un, la finalul summitului lor istoric din Singapore, transmite AFP. Conform…

- Zece persoane au fost ranite usor pe aeroportul din Frankfurt, in urma unui incendiu care s-a declansat luni dimineata la remorcherul unui avion ce urma sa ajunga in Statele Unite ale Americii.