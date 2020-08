Au fost publicate cele mai bune fotografii ale primei misiuni SpaceX

Stiri pe aceeasi tema

- Astronauții americani Bob Behnken și Doug Hurley, care se aflau la bordul Statiei Spatiale Internationale (ISS), s-au intors acasa dupa doua luni de la lansarea unei misiuni istorice. Duminica seara, capsula Crew Dragon, realizata de SpaceX, a ajuns pe...

- Cei doi astronauti americani de pe Statia Spatiala Internationala au amerizat duminica in Golful Mexic la bordul unei capsule SpaceX, incununand de succes prima misiune demonstrativa a companiei spatiale pentru NASA.

- Doi astronauti de la NASA care au ajuns la bordul Statiei Spatiale Internationale (ISS) folosind noua capsula Crew Dragon fabricata de compania privata SpaceX urmeaza sa revina pe Terra duminica, dupa un voiaj in spatiu de peste doua luni, ce a marcat prima misiune cu echipaj uman lansata de NASA de…

- Misiunea celor doi astronauti NASA este urmarita cu sufletul la gura de sute de mii de internauti. Bateriile de hidrura de nichel fac parte din sistemul de alimentare cu energie al celor opt tablouri solare atasate Statiei Spatiale Internationale, scrie abc13.com. Citeste si: SpaceX. Capsula…

- In cele 19 ore, cat a durat drumul lor intre Pamant și Stația Spațiala Internaționala, astronauții americani trimiși in misiunea NASA-SpaceX, Bob Behnken (49 de ani) și Doug Hurley (53 de ani), au oferit lumii un tur unic, in direct, al bordului vehiculului spațial Crew Dragon.

- SpaceX, compania spatiala privata a miliardarului Elon Musk, a lansat doi astronauti americani pe orbita, sambata, din Florida, intr-o misiune ce marcheaza primul zbor spatial al unor astronauti americani de pe pamant american in aproape 10 ani, transmite Reuters. O racheta Falcon 9, apartinand companiei…

- Compania SpaceX și NASA vor incerca sambata, din nou, sa lanseze doi astronauți pe orbita Pamantului, dupa eșecul de miercuri, cand vremea a oprit prima incercare. Lansarea navetei Crew Dragon ar fi...

- SpaceX și NASA se pregatesc sambata de a doua incercare de lansare a unei misiuni istorice: pentru prima oara, racheta Falcon 9 va trimite o capsula Crew Dragon cu echipaj uman pana la Stația Spațiala Internaționala.