- Indivizii care l-au ucis in bataie pe afaceristul sibian Adrian Kreiner au fost prinsi de politistii din Sibiu. Apropiații lui Adrian Kreiner așteapta sa afle daca cei trei au acționat pe cont propriu sau daca au fost platiți de cineva sa-l ucida.

- Adrian Kreiner , omul de afaceri sibian ucis in bataie in vila lui, a fost condus, vineri, pe ultimul drum. Criminalii sunt in continuare de negasit, in vreme ce pare sa prinda contur ipoteza unui atac la comanda. Potrivit Oradesibiu, procurorii i-au acum in calcul și varianta ca cei trei sa fie cetațeni…

- In cursul zilei de joi medicii legiști anunțau care au fost concluziile autopsiei omului de afaceri Adrian Kreiner, ucis in locuința sa din Sibiu. Tot atunci, procurorii cazului spuneau ca nu au inca date concrete despre suspecții din acest omor, dar azi criminaliștii spun ca au deja un fir și ca sunt…

- Iubita omului de afaceri din Sibiu, care a fost ucis in bataie de mai mulți hoți care au intrat in casa lui, a postat un mesaj pe rețelele de socializare. Ea e cea care a dat vestea morții barbatului, cerand ca intimitatea și durerea sa ii fie respectate."Cei care ne-au atacat duminica noaptea, in…

- Adrian Kreiner, omul de afaceri din Sibiu care a fost atacat de trei indivizi mascați in propria casa, a murit marți seara la spital. Barbații care i-au spart locuința sunt in continuare cautați de polițiști.

- Vești noi despre Adrian Kreiner, omul de afaceri atacat de trei indivizi mascați in propria casa. Din nefericire, barbatul s-a stins din viața, in c ursul serii de marți, in timp ce se afla la spital. Insa, cei trei barbații care i-au spart locuința sunt in continuare de negasit.

