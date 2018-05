Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane private de libertate la Sectia Exterioara a Penitenciarului Timisoara, aflata langa Centrul Educativ Buzias, au evadat miercuri, unul dintre acestia fiind prins in judetul Mehedinti.

- Operatiunea de stingere a incendiului izbucnit vineri in Parcul National Domogled din judetul Caras-Severin a fost reluata duminica dimineata, insa inainte de orele pranzului elicopterele, care au efectuat sapte aruncari cu apa, au intrerupt misiunea din cauza vantului puternic. Potrivit reprezentantilor…

- O persoana a murit și alte patru au fost ranite, in urma unui accident care a avut loc, duminica dimineața, pe autostrada A1, in județul Timiș. Accidentul a avut loc pe Autostrada A1 Deva – Nadlac, la kilometrul 516, in zona localitatii Ortisoara, judetul Timis. In accident a fost implicat…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Sannicolau Mare, judetul Timis, au depistat un sarb si un iranian, solicitanti de azil in tara noastra, in timp ce incercau sa treaca ilegal frontiera in Ungaria. In data de 12.08.2017, in jurul orei 19.30, politistii de frontiera din…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca se mentin urmatoarele restrictii de circulatie pe drumurile nationale afectate de alunecari de teren in urma inundatiilor din ultima perioada: - DN10 Buzau – Brasov, judetul Buzau – restrictie de circulatie pentru…

- Este una dintre cele mai mici așezari din județul Timiș. Are doar 14 locuitori... Ca sa ajungi aici din reședința unitații teritoriale trebuie sa faci The post Un sat, o poveste. Are doar 14 locuitori, dar este asfaltat. Ca sa ajungi in centrul de comuna, ocolești 30 km prin județul Arad appeared first…

- Politistii au depistat in flagrant delict doi tineri din Lipia, banuiti de comiterea mai multor furturi din autoturismesi de componente ale acestora, comise pe raza municipiului Buzau.Prin fortarea sistemelor de asigurare, acestia ar fi sustras acumulatorul si aparatul radio CD dintr-un autoturism parcat…

- Aproape 90 de perchezitii sunt facute astazi, marti, 06 martie 2018, in Bucuresti si in 23 de judete, printre care si Galati, intr-un dosar de evaziune fiscala in domeniul comertului cu piese auto, potrivit news.ro. Din mai 2015-pana in prezent, reprezentantii legali ai unei societati comerciale ar…