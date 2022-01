Au fost prinși doi dintre presupușii ucigași ai ambasadorului italian în Congo La un an de la uciderea ambasadorului italian Luca Attanasio, intr-o ambuscada asupra unui convoi ONU, in apropiere de orasul Gomo din Republica Democrata Congo, poliția congoleza a anunțat arestarea presupușilor ucigași. Este vorba despre o banda compusa din șase persoane, numita Aspirant. Și doar doi dintre ei ar fi presupușii ucigași ai ambasadorului Luca Attanasio, unul dintre ei deja marturisind. Liderul bandei, despre care se crede ca ar fi al treilea membru al comandoului in care a murit diplomatul italian este cautat in continuare. Dupa cum s-a vehiculat și anul trecut, cand cu crima,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

