- Poliția Romana a localizat duminica doi barbați, ambii in varsta de 35 de ani, banuiți in cazul crimei din Sibiu, pe teritoriul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, respectiv in Scoția și Irlanda de Nord.

- Cei trei suspecți in cazul uciderii omului de afaceri Adrian Kreiner din Sibiu au fost dați in urmarire de autoritați, conform site-ului Poliției Romane. Cei trei au primit duminica mandate de arestare preventiva, de la Tribunalul Sibiu, pentru omor calificat și talharie. Cosmin Costinel Zuleam este…

- Instanța a decis sa judece cererea procurorilor de arestare in lipsa a suspectilor in cazul uciderii omului de afaceri sibian Adrian Kreiner in 22 noiembrie. Poliția și Parchet ar fi trebuit sa dovedeasca mai intai ca aceștia nu au fost gasiți la domiciliu. ”Judecatorul de drepturi si libertati a decis…

- Barbatul reținut aseara de polițiștii din cadrul Serviciului Investigații Criminale Sibiu nu a putut fi reținut. Oamenii legii nu au gasit probe care sa arate ca suspectul din Dolj ar fi avut legatura cu asasinarea lui Adrian Kreiner. Martorul principal l-ar fi indicat greșit. Cu toate acestea, fostul…

- Cei trei barbați suspectati ca l-au ucis pe omul de afaceri Adrian Kreiner au fost identificati, anunța procurorii din Sibiu. Criminalii sunt din județul Dolj și este foarte posibil sa nu se mai afle in tara. In acest caz a fost audiat un barbat din judetul Timis, care i-a gazduit si le-a oferit transport…

- Noi informații despre Adrian Kreiner, omul de afaceri care a murit dupa ce a fost batut crunt de trei barbați in propria casa. Criminalii l-au urmarit timp de cateva zile dintr-o casa parasita, informeaza Antena 3. Criminaliștii care au analizat imaginile de pe camerele de supraveghere spun ca atacatorii…