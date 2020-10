Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dambovița, sub autoritatea Instituției Prefectului Dambovița și in colaborare cu efective din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Dambovița și polițiști locali, au continuat activitațile pentru verificarea respectarii prevederilor legale…

- Jandarmii din judetul Valcea au prins, miercuri dimineata, patru barbati care braconasera 88 de kilograme de peste din apele raului Olt, acestia sustinand ca au mers la pescuit "pentru consum propriu”. Pentru ca pestele era inca viu, acesta a fost aruncat inapoi, in raul Olt, iar setcile folosite…

- CARAS-SEVERIN – Oamenii legii vorbesc despre punerea in aplicare a unui plan de operatiuni, in paralel cu structurile rutiere europene, in perioada 10-16 august! „Polițiștii rutieri și cei cu atribuții pe linie rutiera din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Caraș-Severin au acționat pe drumurile…

- Afacerea sociala Atelier Merci invita spitalele din Romania sa se inscrie pentru a primi gratuit combinezoane de protecție produse in clusterul de ateliere pe care l-a creat pentru a veni in sprijinul spitalelor. Spitalele din Romania se pot inscrie pana la 1 septembrie 2020 pentru a beneficia de combinezoane…

- Un polițist din Gorj a fost amendat cu 500 de lei pentru ca a intrat intr-un magazin fara masca. Polițistul a fost surprins cand facea cumparaturi fara masca de protecție, iar vanzatorul nu i-a spus ca trebuie sa respecte regulile. Dupa ce cazul a aparut in presa, conducerea Inspectoratului de Poliție…

- Misiunile pentru protecția populației continua In ultimele 24 de ore, sub autoritatea Instituției Prefectului, au fost continuate actiunile de verificare a respectarii masurilor de protecție sanitara impuse pentru prevenirea raspandirii Sars-Cov-2. La cele 4 acțiuni punctuale, desfașurate ieri, 30…

- La aceasta ora, polițiștii din Giurgiu efectueaza 9 percheziții, in 2 județe, la domiciliile unor persoane banuite ca postau anunțuri false cu maști medicinale și comercializau ilegal tutun. In dimineața zilei de 16 iulie a.c., polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu, sub coordonarea…

- Risc de inundatii la Cahul. Un dig de protectie, amplasat intre satele Pascani si Manta, nu mai face fata volumului mare de apa si ar putea sa se surpe. Scena dramatica a fost surprinsa de un martor ocular, care a publicat mai multe fotografii pe Facebook.