Au fost prinși autorii celor două alarme cu bombe de la Timișoara VIDEO In urma verificarilor efectuate, cu privire la cele doua alarme false cu bomba, polițiștii i-au depistat și sancționat contravențional pe cei doi apelanți, conform O.U.G 34/2008, privind organizarea și funcționarea Sistemului Național Unic pentru Apeluri de Urgența. Minorul care a apelat serviciul 112 și a sesizat existența unei bombe la un liceu din municipiul Timișoara a fost sancționat cu amenda, in valoare de 1.000 de lei, iar barbatul in varsta de 31 de ani, care a sesizat existența unei bombe la un complex comercial din Timișoara, a fost sancționat contravențional cu amenda, in valoare de…

- Autorii celor doua apeluri false la 112 privind existenta unor bombe la un liceu si intr un mall din municipiul Timisoara au fost identificati si sanctionati contraventional.In urma verificarilor efectuate cu privire la cele doua alarme false cu bomba, politistii i au depistat si sanctionat contraventional…

- Doua apeluri prin care se anunța prezența unor dispozitive explozive la Liceul Teologic Romano-Catolic Gerhardinum și, respectiv, la Iulius Mall, au pus pe jar autoritațile. Cei doi autori au fost identificați de polițiști.

