Stiri pe aceeasi tema

- CNAIR informeaza participanții la traficul rutier ca, in perioada 13.07 – 14.07.2024 (sambata și duminica), in intervalul orar 10.00 – 20.00, se vor institui restricții de tonaj pe sectoarele de autostrazi, drumuri expres și drumuri naționale din cauza temperaturilor extreme (38 – 39 grade Celsius)…

- La o luna de la atacul brutal cu acid de baterie asupra a doi tineri din Calarași, poliția a reușit sa-l rețina pe principalul suspect. Este vorba despre un barbat de 33 de ani din Timiș, implicat in rețele de prostituție internaționale.

- Un nou accident de circulație, luni, in Timiș. Un tanar in varsta de 24 de nai a pierdut controlul volanului și a ieșit de pe șosea, iar el și cei doi pasageri ai sai au fost raniți. „Un tanar in varsta de 24 de ani, a condus un autoturism pe DJ 692 dinspre localitatea Variaș […] Articolul Trei tineri…

- Un numar de 32.626 de firme au fost radiate la nivel national, in primele patru luni din 2024, cu peste 44% mai multe comparativ cu perioada similara din 2023, conform statisticilor Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC). Cele mai multe radieri au fost inregistrate in Municipiul Bucuresti,…

- Procesul de centralizare a buletinelor de vot a fost suspendat luni seara in aproape jumatate de țara. Președinții birourilor electorale județe și de sector, in majoritate magistrați, nu au fost intimidați de avertismentele lansate de președintele AEP, Toni Grebla, cu privire la presupusa ilegalitate…

- Falimente in Romania In primele patru luni ale anului 2024, 7.594 de firme si-au suspendat activitatea. Cifra este cu 38% mai mare comparativ cu perioada similara a anului trecut, conform datelor publicate de Oficiul National al Registrului Comertului ( ONRC ).Capitala și marile orașe au avut cel mai…

- ”Companiile Retele Electrice isi mentin angajamentul de a digitaliza retelele de distributie a energiei electrice, in beneficiul clientilor, cu scopul de a le pune la dispozitie o infrastructura mai rezilienta si flexibila, sporind in acelasi timp eficienta operationala. Astfel, pana la finalul anului…

- Al doilea inculpat in cazul uciderii omului de afaceri din Sibiu Adrian Kreiner a fost adus in tara, azi noapte, din Irlanda. Cristian Marian Minae este acuzat de omor calificat. Barbatul nu a scos niciun cuvant in fața jurnaliștilor care l-au așteptat pe aeroportul din Otopeni. ”Azi noapte, o escorta…