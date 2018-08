Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Italia au pus capat operatiunilor de cautare a persoanelor disparute in urma prabusirii unui segment de autostrada in orasul Genova, dupa ce sambata au gasit sub daramaturi patru trupuri neinsufletite, bilantul oficial ajungand la 43 de morti, informeaza agentia Reuters.

- Operatiunea de cautare a persoanelor disparute dupa prabusirea podului Morandi din orasul-port Genova s-a incheiat in noaptea de vineri spre sambata, cu recuperarea corpurilor a inca trei persoane care lipseau, crescand bilantul oficial al accidentului la 43 de morti, informeaza ...

- Serviciile de urgenta au gasit o masina cu o familie de trei persoane, printre ruine, au anuntat autoritatile. Joi, prim-ministrul Giuseppe Conte anuntase 38 de morti. Zeci persoane ranite se afla inca in spital, iar noua dintre ele sunt in stare grava. Doua persoane sunt date disparute.…

- Este zi de doliu national in Italia dupa tragicul accident de la Genova. Bilantul mortilor dupa prabusirea podului Morandi este de 38, printre ei este si un moldovean. Un alt conational a fost operat la cap dupa ce a fost grav ranit.

- Fanii echipelor Genoa și Sampdoria, marile rivale din Genova, s-au unit intr-un desen emoționant, imaginat de artistul Caricaturella, pentru a demonstra unitatea orașului dupa evenimentele petrecute pe 14 august. Marți, podul rutier Morandi s-a prabușit, cauzand moartea a cel puțin 35 de oameni și ranirea…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a transmis condoleante familiilor celor care si-au pierdut viata, intre care si un roman, ca urmare a prabusirii podului Morandi de langa Genova. Un alt roman, despre care se credea ca a murit, se afla in coma, intr-un spital italia."Imi exprim intreaga mea compasiune…

- Bilanțul victimelor a ajuns la cel puțin 38 de morți. „Conform datelor preliminare obtinute, pana la acest moment, de echipa consulara mobila aflata la fata locului, printre persoanele decedate a fost identificat si un cetatean roman. Consulatul General al Romaniei la Torino monitorizeaza…