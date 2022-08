Stiri pe aceeasi tema

- Lucrarile pe DN7, pe Valea Oltului, au fost oprite in perioada minivacantei de Sfanta Maria, astfel ca soferii vor putea circula fara sa mai fie nevoiti sa opreasca la semafoare. Restrictiile de circulatie raman in vigoare, in zona lucrarilor, deoarece structura drumului a fost refacuta doar temporar.…

- FOTO: Drumul bun de la Blaj, la limita cu județul Sibiu. Au inceput lucrarile de așternere a mixturii asfaltice pe DN 14 B Direcția Regionala de Drumuri și Poduri Cluj a transmis luni o serie de fotografii din timpul lucrarilor de așternere a mixturii asfaltice pe DN 14B, intre localitațile Blaj și…

- Prefectul jud. Mureș, Mara Toganel, a fost prezenta vineri pe șantierul de pe DN 15E, unde lucrarile de reabilitare a 5 km de șosea, de la ieșirea din localitatea Raciu spre Sanpetru de Campie, sunt aproape finalizate de Direcția Regionala de Drumuri și Poduri Brașov. „In paralel, pe langa reabilitarea…

- Sunt aproape finalizate lucrarile de reabilitare a drumului național DN 15E, de la ieșirea din localitatea Raciu spre Sanpetru de Campie. Este vorba despre 5 kilometri realizați in regie proprie de catre Direcția Regionala de Drumuri și Poduri Brașov. In paralel, pe langa reabilitarea podețelor, drumul…

- Lucrarile de consolidare a DN 7, intre km 246+500 și km 251+025, in apropierea localitații Boița, incep joi, 9 iunie.Lucrarile se vor realiza pe cate o jumatate de cale, pe sectoare de 200 – 300 m, circulația desfașurandu-se alternativ, pe un singur fir, dirijata pe timp de zi cu piloți de circulație…

- FOTO-VIDEO Autostrada Sibiu-Pitești: stadiul lucrarilor pe lotul 1, intre Sibiu și Boița, a ajuns la aproape 70% Stadiul lucrarilor pe autostrada Sibiu-Pitești, primul tronson, intre Sibiu și Boița, a ajuns la aproape 70%, anunța Compania de drumuri. Pe acest lot se lucreaza de doi ani. ”Lucrarile pe…

- ”Angajatii nostri de la Districtul Balea lucreaza intens la curatarea zapezii acumulate peste iarna pe versantul nordic al drumului. Acum se lucreaza intr-o zona in care stratul de zapada depaseste 5 metri grosime”, a transmis, joi, Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov, referindu-se la DN…