- Trei cercetatori americani de la Florida Atlantic University din SUA au facut teste folosind maști cu supapa, viziere, dar și maști chirurgicale, pentru a studia mișcarea particulelor de dimeniuni naonometrice, comparabile cu cele ale coronavirusului.Fizicianul Cristian Presura a explicat, la Digi24,…

- In Franța, la Bordeaux, autoritațile au decis noi masuri din cauza creșterii numarului de cazuri de contaminare cu noul coronavirus. Participarea la adunari publice sau manifestații este permisa in limita a cel mult 1.000 de persoane.In parcuri, gradinițe sau la plaja, grupurile nu vor depași zece persoane,…

- Cum ne protejam de coronavirus? Nu doar purtand masca, spune acad. prof. dr. Adrian Restian, un cercetator roman renumit. Specialistul a dezvaluit, la Medika TV, ca adevarata bariera impotriva noului coronavirus este, de fapt, sistemul nostru imunitar. Așa ca, ar trebui sa avem grija sa il consolidam…

- Desi numarul cazurilor de COVID-19 crește alarmant in țara noastra, oamenii așa și nu devin responsabili. Fie ca sunt la piata sau in transportul public, moldovenii poarta masca greșit sau nici nu o au.

- Ieri, polițiștii suceveni au aplicat 9 sancțiuni contravenționale in valoare de 1.000 de lei pentru nerespectarea masurilor de protecție individuala și neluarea masurilor pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de coronavirus. Polițiștii au dat amenzile in cadrul controalelor efectuate la…

- Directorul spitalului nr. 71 din Moscova, Alexandr Miasnikov, cunoscut telespectatorilor ca doctorul Miasnikov, a pus la indoiala existența logicii in lupta impotriva coronavirusului. Pe Instagram, el a comparat milioanele de teste la COVID-19 cu prinderea de țințari cu o plasa de pescuit și a scris…

- In cursul zilei de marți, in autobuzele societații de transport public in comun din municipiul Suceava, dar și in Complexul Comercial Bazar au fost imparțite maști de protecție, impreuna cu sfaturi de utilizare corecta a acestora, in cadrul unei campanii de informare și prevenție demarata de ...

- In cursul zilei de ieri au actionat pentru prevenirea raspandirii SARS-Cov2 si verificarea modului de respectare a masurilor de protecție peste 100 de polițiști, jandarmi, lucratori ISU dar și specialiști din cadrul ITM, DSP, DSVSA. Au fost verificate 84 de societați comerciale și au fost aplicate 36…