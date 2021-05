Stiri pe aceeasi tema

- Unele dintre femeile care au succes in ziua de azi nu au devenit așa din frageda tinerețe. Poate și tu ai uneori impresia ca oportunitațile tale se pot ingusta odata cu trecerea timpului și cu anii pe care ii aduni in experiența vieții. Ei, nu e chiar așa. In cele ce urmeaza vei gasi pe scurt povestea…

- Artistii trebuie sa se implice in campania de vaccinare, acest lucru fiind si in beneficiul lor, a afirmat ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, la Digi FM. „Noi traim intr-o perioada in care un rol foarte important il au formatorii de opinie. In toate vremurile au existat formatori de opinie, dar acum,…

- Victor Ciorbea, unul dintre premierii cei mai corecti si curajosi pe care i-a avut Romania, a lansat cateva expresii care au facut cariera. Ii apartin „luminita de la capatul tunelului”, inca folosita, si „va dau reforma pe paine”. Prima nu este tocmai originala, dar premierul taranist are meritul de…

- O componenta esentiala a sistemului imunitar, asa-numitele celule T, care raspund prin combaterea infectiei in versiunea initiala a noului coronavirus par sa protejeze, de asemenea, impotriva a trei dintre cele mai ingrijoratoare variante ale virusului, conform unui studiu de laborator efectuat in Statele…

- Circa 100 de persoane au protestat sambata la Timisoara, in Piata Victoriei, impotriva restrictiilor in contextul pandemiei. Oamenii au strigat mai multe lozinci, printre care si la adresa primarului Dominic Fritz. Jandarmeria a dat cateva amenzi pentru nepurtarea mastii de protectie, transmite news.ro.…

- Oamenii de știința de la Institutul Tehnologic din Massachusetts au descoperit ca tumorile canceroase sint inconjurate de o membrana elastica care devine mai dura pe masura creșterii țesutului defect. Acest lucru limiteaza capacitatea celulelor maligne de a forma metastaze, care apar in forme și stadii…

- Restrictiile impuse din cauza pandemiei de coronavirus au dus la o scadere record de 7% a emisiilor globale de dioxid de carbon in 2020, insa aceasta scadere ar putea fi de scurta durata daca eforturile ce vizeaza renuntarea la combustibilii fosili nu vor fi intensificate, potrivit unui studiu publicat…