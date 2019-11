Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile au retinut 129 de persoane in urma protestelor de sambata de la Paris, 78 dintre ele fiind plasate in arest preventiv. Manifestatiile convocate la implinirea unui an de la debutul miscarii de contestare cunoscuta ca a "vestelor galbene" au fost insotite de violente in capitala franceza,…

- Cel putin 13 persoane si-au pierdut viata si 20 au fost ranite miercuri in vestul Slovaciei in urma coliziunii intre un autocar si un camion, a anuntat politia, transmite AFP, preluata de Agerpres. ”Pot sa confirm decesul a 13 persoane, 20 sunt ranite intr-un accident in apropiere de Nitrianske Hrnciarovce,…

- Autoritațile spaniole au anunțat joi ca 80 de persoane, inclusiv 46 de ofițeri de poliție, au fost ranite in timpul protestelor violente care au continuat miercuri seara in Barcelona, in urma condamnarii mai multor lideri separatiști catalani, potrivit Associated Press, anunța MEDIAFAX.Cabinetul…

- Zeci de persoane au fost arestate sambata la Paris, in contextul in care protestele desfașurate de susținatorii mișcarii „Vestele Galbene” au fost reluate, relateaza site-ul postului BBC, citat de Mediafax. Sute de persoane s-au adunat sambata in mai multe locuri din capitala Franței pentru a protesta.…

- Mii de persoane s-au adunat sambata dupa-amiaza in centrul orasului Nantes (vestul Frantei) in cadrul unui nou protest al miscarii "Vestele galbene", care denunta erodarea nivelului de trai. Cel putin 26 de persoane au fost retinute in urma confruntarilor dintre demonstranti si fortele de…

- Zeci de persoane au fost retinute, sambata dupa-amiaza, in orasul francez Nantes, in urma confruntarilor dintre protestatari si agenti de politie in cursul unui nou miting al miscarii "Vestele galbene", informeaza site-ul cotidianului Le Figaro, conform Mediafax.Mii de persoane s-au adunat…

- Cel puțin 30 de persoane au fost ranite joi in Japonia in urma unui accident feroviar. Accidentul s-a produs in urma coliziunii dintre un tren expres și un camion, in orașul Yokohama, relateaza agenția Reuters, citata de Mediafax. In urma impactului, geamul din compartimentul mecanicului de locomotiva…

- Paza de Coasta din Statele Unite a anunțat luni ca a lansat o operațiune pentru salvarea a peste 30 de persoane aflate la bordul unei ambarcațiuni care a luat foc in apropierea Insulei Santa Cruz, in largul coastei Californiei, relateaza MEDIAFAX.Autoritațile au anunțat ca la bordul ambarcațiunii…