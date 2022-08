Stiri pe aceeasi tema

- Patru persoane au fost ranite sambata dimineața, dupa ce autoturismul in care se aflau a lovit un cap de pod, pe DN 13 Brasov – Sighisoara. Pentru una dintre victime a fost solicitat elicopterul SMURD, iar traficul a fost blocat complet timp de 20 de minute. Alte șase persoane, intre care doi copii,…

- Un numar de 12 persoane au fost retinute, iar alte doua sunt cercetate sub control judiciar in dosarul de inselaciune si spalare de bani in care procurorii DIICOT si politistii au facut 27 de perchezitii in judetul Brasov. Membrii gruparii sunt suspectati ca accesau, prin firme, credite garantate sau…

- Primul evenimentrutier s-a produs pe DN 1, pe raza localitații Timișul de Sus, unde un barbat, in varsta de 47 ani din municipiul București a parasit partea carosabila și a lovit stalpul unei grinzi limitatoare de inalțime. In urma accidentului rutier au rezultat 3 victime, care au fost transportate…

- „Comisia de recepție a rezervei de apa a ajuns la momentul votarii admiterii recepției la terminarea lucrarilor”, a anunțat primarul Lucian Daniel Stanciu Viziteu, la mijlocul acestei saptamani. Dupa indelungi discuții, 3 membri ai comisiei de... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Concluzii dure in ancheta privind trenul cu zeci de calatori ramas fara frane pe 1 iunie 2021 intr-o gara din Arges. Raportul investigației scoate la iveala nereguli grave: trenul nu avea reviziile facute, iar mecanicul nu era instruit, noteaza gandul.ro. Agentia de Investigare Feroviara Romana (AGIFER)…

- Peste 100 de artisti din trei tari vor concerta in cadrul celei de a XIII-a editii a Festivalului Musica Barcensis 2022 care se desfasoara timp de doua luni, intre 2 iulie si 28 august, in noua biserici evanghelice din judetul Brasov. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Mures, Brasov si Alba sunt judetele din Regiunea Centru cu cei mai multi someri, inregistrati in luna martie, iar Covasna si Harghita judetele cu cele mai mari rate ale somajului raportat la numarul populatiei active, potrivit unui comunicat transmis, vineri, 3 iunie, de catre Directia Regionala de…

- O sticla de plastic cu mesaj, dotata cu tehnologie de urmarire a fost lansata la apa din judetul Brasov si a ajuns la Varna, in Bulgaria! Este de fapt un strigat de ajutor pe care il transmit in numele apelor cei de la asociatia Mioritics: plasticul polueaza masiv apele si implicit viata din ele, anunța…