- Noroc cu pandemia, pentru ca altfel Timișoara nu ar fi fost pregatita sa dețina titlul de Capitala Culturala Europeana, in 2021. Asta crede ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, prezent, miercuri, la Timișoara. Vestea buna e ca doi ani ar fi suficienți pentru realizarea pregatirilor necesare, dar mai…

- Investiție importanta pentru Sala 2 de spectacole a Teatrului Național din Timișoara. Fostul manej imperial, devenit apoi sala de sport, a putut fi transformat intr-un spațiu cultural tot datorita unei investiții a Ministerului Culturii. Acum, instituția aloca fonduri pentru Sala 2, a anunțat președintele…

- Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, a anuntat miercuri ca sustine alocarea de fonduri pentru prima Fabrica de decoruri, de la Timisoara, deoarece aceasta poate sa genereze venituri, dincolo de decoruri pentru institutiile de teatru sau de spectacol din Romania. "Am discutat cu premierul Ludovic Orban…

- "Ce pot sa spun mai mult decat ce ne-au spus autoritatile si, mai mult decat atat, faptul ca aceasta interdictie apare dupa ce ea fusese teoretic anuntata de mai mult vreme, cum ca daca rata de infectare depaseste 1,5 la mia de locuitori, atunci vor urma interdictii. Iata ca a venit si noi trebuie…

- Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, va participa, miercuri, la Alexandria, la deschiderea oficiala a singurei librarii din oras, dotata la standarde moderne. "Libraria nu va fi doar un spatiu de vanzare, ci si un spatiu cultural, elegant, dedicat literaturii si altor arte moderne, un…

- Ministerul Culturii are in vedere un imprumut la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru viitorul sediul al Operei Nationale din Iasi. Prezent astazi in capitala Moldovei, ministrul culturii, Bogdan Gheorghiu, a afirmat ca valoarea imprumutului pentru obiective culturale ar urma sa fie de aproximativ…

- Ca urmare a informațiilor aparute in spațiul public, Ministerul Culturii dorește sa clarifice situația finanțarii Administrației Fondului Cultural Național, pentru o informare corecta și completa. Ministerul Culturii asigura, in fiecare an, subvenționarea activitații administrative a Administrației…

- Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, a transmis, miercuri, ca sesiunea din toamna de finantare a proiectelor culturale se va desfasura ''responsabil'', cu identificarea solutiilor pentru acoperirea nevoilor bugetare, dar "cu intelegerea si respectarea cadrului legal". …