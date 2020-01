Au fost mega-petreceri dupa Grammy! Cum s-au imbracat vedetele!

Stiri pe aceeasi tema

- A 62-a ediție a Premiilor Grammy a avut loc in seara de 26 ianuarie, la Los Angeles. Billie Eilish, mezina competiției, a fost și marea caștigatoare a serii. Tanara de 18 ani a plecat acasa cu cele mai importante patru premii. Lista caștigatorilor Premiilor Grammy le include și pe Rosalia, Lizzo sau…

- Ariana Grande și Chrissy Teigen au fost desemnate cel mai bine imbracate vedete pe covorul roșu la Premiile Grammy 2020. Celebritațile au vrut sa iasa in evidența prin ținutele lor create de marii designeri, insa mare parte din ele au bifat lista de așa NU! .

- Cine a castigat la Premiile Grammy 2020 Aseara a avut loc, in Los Angeles, editia cu numarul 62 a galei Premiilor Grammy, cele mai ravnite trofee din industria muzicala internationala. Marea castigatoare a serii a fost, fara doar si poate, Billie Eilish, care a plecat acasa cu nu mai putin de 5 trofee…

- Vedetele s-au schimbat pentru petrecerile de dupa Golden Globes. Iata ce au purtat! Ceremonia de decernare a Golden Globes a fost urmata, asa cum se intampla in fiecare an, de o serie de petreceri exclusiviste in Los Angeles, organizate de renumite posturi TV, reviste sau case de productie. Evenimente…

- Cum anul 2019 se apropie de final, artistii de talie mondiala se pregatesc sa-si primeasca premiile! La inceputul anului 2020 se organizeaza editia nr. 62 a Premiilor Grammy. Nominalizarile oficiale au fost dezvaluite de reprezentantii galei. Surprize peste surprize la cele mai importante categorii!

- Complexul Muzeal Bistrita-Nasaud organizeaza la Muzeul Graniceresc Nasaudean, vineri, 8 noiembrie 2019, orele 13, expozitia documentara temporara "George Matheiu - primul tipograf roman din Bistrita", prilej pentru a fi prezentate publicului o serie de imagini si documente de arhiva, cele mai multe…

- Vedetele din Romania au avut o miercuri seara aglomerata: au fugit intre doua evenimente care au avut loc in București. Brigitte și Florin Pastrama au fost unul dintre cele mai fotografiate cupluri, alaturi de Bianca Dragușanu și Alex Bodi, care și-au facut apariția impreuna, deși au anunțat ca divorțeaza.